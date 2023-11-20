Финляндия закрыла КПП на границе РФ из-за потока мигрантов: обстановка на месте

Фото, видео: LAURI HEINO / ТАСС; 5-tv.ru

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Эти люди пытались попасть в европейские страны, но не смогли пройти через заблокированные пропускные пункты. Теперь они штурмуют оставшиеся погран-переходы.

В карельском городе Костомукша на границе с Финляндией разворачивают пункты временного размещения мигрантов. На такую меру власти вынуждены были пойти после того, как Хельсинки в ночь на субботу закрыли половину из действующих КПП на границе с Россией. Теперь беженцы из Африки и стран Ближнего Востока, которые ищут лучшей жизни в Европе, штурмуют оставшиеся погран-переходы. Однако в Финляндии как будто не торопятся их принимать. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Екатерины Моран.

Пункт обогрева людей развернули в месте проверки документов. Сейчас здесь находится около 30 человек. Еще 15 стоит на улице. Женщины смотрят фотографии своих детей, плачут и не знают, что делать дальше. Среди мигрантов — большинство граждане Сирии. Многие из них не скрывают — в Европу едут в надежде на лучшую жизнь. Ради этого потратили последние деньги, и не ожидали, что границу перекроют.

Контрольно-пропускной пункт «Вартиус» рядом с Костомукшей перекрыли пограничники Финляндии. Уверяют — мера временная, связанная якобы со слишком большим наплывом желающих попасть в Евросоюз. Только за выходные приехали 60 мигрантов, и это число, по всей видимости, будет увеличиваться.

Рядом с пунктом обогрева — импровизированная стоянка велосипедов. Мигранты покупали их, чтобы не идти пешком до границы. От города до нее больше 30-ти километров. Но теперь многие жалеют, что потратили деньги на этот транспорт.

Пункт пропуска «Вартиус» финские пограничники обещают открыть утром, ссылаются на режим работы. Сколько людей смогут пропустить через него — пока не сообщают. И это еще больше ухудшает ситуацию, учитывая, что пять основных КПП на границе с Россией Финляндия уже закрыла. Въезжать в нашу страну предлагают через Эстонию.