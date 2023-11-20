«Давайте начнем торговаться телами»: заключат ли Израиль и ХАМАС сделку по освобождению заложников

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Израильский посол дал большое интервью, в котором рассказал о видении конфликта со стороны еврейского государства. Когда враждующие стороны придут к прекращению огня?

Мирным жителям сектора Газа не позволяют эвакуироваться с помощью подземных тоннелей, их занимают исключительно боевики. А жертв конфликта становится все больше, потому что ХАМАС использует население в качестве живого щита. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«ХАМАС увезло с собой многих из тех, о состоянии которых мы даже не знаем: живы они или нет. <…> ХАМАС необходимо просто выпустить всех заложников. Все достаточно просто. Повторюсь, начинается торг. Давайте в таком случае начнем торговаться телами. Этого хочет весь мир?» — сказал посол.

Дипломат добавил, что ХАМАС продолжает наносить удары по территории Израиля, выпуская по несколько ракет каждый день. При этом стреляют из густонаселенных районов, специально размещая пусковые установки рядом со школами и мечетями. Удары с палестинской стороны приходятся в том числе по израильским больницам.

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Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».