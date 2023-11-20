Лолита рассказала о вере в потусторонние силы и помощи умерших родственников

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Знаменитость уверяет, что общается с членами семьи, которых никогда не видела.

Певица Лолита Милявская обращается к умершим дедам за помощью и получает ее. Об этом она рассказала в интервью Алле Шишкиной. По словам звезды, в ее доме стоят фотографии родственников, которых она никогда не видела, фотографии 1903 года. Их артистка получила от матери. Еще есть ее снимки с родителями и дочерью Евой. Других Лолита не держит. Не задумываясь, почему, мамин архив она решила установить на видном месте.

«Это ее мать, отец, то есть прапрабабушка, и их два сына — один воевал за красных, а другой за белых, обоих расстреляли, и оба консерваторские. Один на виолончели играл, один на скрипке… Вдруг я поняла, я возвращаюсь домой с гастролей, а у меня ощущение, что в доме ждут. И то ли я забыла свет выключить в прихожей, и такое ощущение было, что сейчас кто-то выйдет и скажет: „Так, давай, руки мой, вот пирожки…“. Я чувствую в доме движение», — поделилась Милявская.

По словам исполнительницы, ей очень сильно «достается» от предков за беспорядок в доме. Это она поняла после нескольких поучительных случаев. Иногда она ищет какую-то важную вещь, но нигде не находит. Это верный знак, что пора навести порядок — умершие родственники прячут вещь, намекая на необходимость прибраться. Стоит это сделать, и пропажа находится. Порой Лолита даже просит родню вернуть что-то поскорее и дает обещание скоро взяться за домашние дела. Разрешают.

«Были моменты, когда я говорила: „Слушайте, мне тяжело, сейчас на меня все свалилось. Можете мне помочь?“ Наутро мне дают человека, он сам объявляется, который будет решать какую-то проблему», — вспоминала звезда.

Когда много работы и параллельно течет крыша, например, в жилище Лолиты как по заказу появляются люди, способные помочь. Нужно только пожаловаться семье на фотографиях. Так, с протекшей крышей помог один случайный гость, с устранением последствий и декорированием — другой. Каждый раз из неоткуда возникают профессионалы, которые облегчают жизнь артистки.

Еще однажды Лолита приехала на дачу и увидела, что агентство прислало совершенно некомпетентных работников. Точнее одну работницу-алкоголичку. Знаменитость застала на своей территории женщину, которая едва могла говорить от опьянения, пришлось самой заниматься хозяйством. Но как только она попросила помощи у родных, нашлась трезвая и трудолюбивая пара, которая тут же взялась за дело.

По словам Лолиты, сейчас в ее доме тишина. То движение, которое появилось вместе с фотографиями, будто остановилось. Теперь певица спрашивает у своих спасителей с того света, почему они ее бросили. И просит знака, чтобы понять, что она сделала не так.

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