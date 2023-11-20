Уберите документы: алкоголь и табак позволят покупать без паспорта в 2024 году

«Известия»: алкоголь и табак позволят покупать без паспорта в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Тарас Литвиненко

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Однако это вовсе не означает, что для приобретения такой продукции не нужно будет подтверждать возраст.

Алкогольную и табачную продукцию можно будет покупать без паспорта в России. Как рассказали «Известия», это станет возможным благодаря биометрии — специального сервиса, подтверждающего возраст. Запустить услугу планируется уже в 2024 году.

Покупатель сможет воспользоваться этой опцией, если он сдаст данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), рассказал гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

Отмечается, что подойдет и упрощенная биометрия. Для этого достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и иметь подтвержденную учетную запись на портале. Также для доступа к сервису потребуется подтвержденный «Цифровой профиль».

Специалисты отмечают, что технология позволит торговым сетям полностью исключить ошибку в части продажи такой продукции несовершеннолетним лицам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РФ стала обязательной для всех двухфакторная аутентификация на «Госуслугах».