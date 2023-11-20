Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Президент Украины сместил с поста первую в истории страны женщину, которая командовала таким родом войск.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прежде пост занимала Татьяна Остащенко, ее сменил генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Как отметил глава киевского режима, главной задачей выбранного главы военного ведомства станет работа над «принципиально новым уровнем медицинского обеспечения» украинских солдат.

«Сегодня важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука — начальника Национального военно-медицинского клинического центра „Главный военный клинический госпиталь“ в городе Киеве», — сказал президент в своем вечернем видеообращении.

Татьяна Остащенко приступила к исполнению обязанностей командующего Медицинскими силами ВСУ летом 2021 года. Она стала первой женщиной в истории Украины, получившей звание бригадного генерала и возглавившей подобного рода войск.

Прежде стало известно, что в Минобороны Украины захотели уволить сразу трех командующих ВСУ, об этом со ссылкой на источники во властных структурах писала местная пресса. В том числе отмечалось, что руководитель ведомства Рустем Умеров готовит представления на увольнение Остащенко. До этого был снят с должности командующий силами специальных операций генерал-майор Виктор Хоренко. Также Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский готовит почву для ареста и устранения главкома ВСУ Валерия Залужного.