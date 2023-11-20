Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Российский артист получил роль в новом фильме знаменитого кинорежиссера. В Москве состоялась премьера фильма «Дворец».

В Москве состоялась премьера нового фильма знаменитого польско-французского режиссера Романа Полански «Дворец». Одну из ведущих ролей в картине исполнил 34-летний российский актер Александр Петров. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru артист поделился впечатлениями от работы с прославленным кинодеятелем и рассказал, как попал в звездный проект.

«Это же целое дело: находится команда, которая ищет артистов, идут кастинги… Он (Полански. — Прим. ред.) крутой, живой человек, в нем очень много жизни. Он снимал кино, когда ему было 89 лет, сейчас ему 90. В нем столько жизни, столько мальчишества какого-то простого, несмотря на то, что он выиграл все мировые фестивали, выиграл „Оскар“… Я смотрел на него и думал — господи, что бы мне таким быть в 89 и 90 лет», — сказал Петров.

Фильм «Дворец» можно назвать черной комедией. Сюжет развивается в течение 24 часов перед Новым годом в респектабельном отеле в швейцарских Альпах. В роскошные номера заселяются миллионеры, все готовятся к празднику. Управляющий отелем предупреждает сотрудников, что гостям нужно угождать, чего бы они ни захотели, исполнять любой каприз, однако на деле это оказывается непростой задачей.

Среди постояльцев бывший порноактер (Лука Барбарески), молодящаяся маркиза, одержимая состоянием кишечника своего чихуахуа (Фанни Ардан), старый богач (звезда «Монти Пайтона» Джон Клиз) с 20-летней женой, пластический хирург (Жоакин де Алмейда), группа русских во главе с Александром Петровым, бедняки из Чехии, разыскивающие богатого родственника, живущий в каморке делец (Микки Рурк) — на пороге 2000 год. Но все ли герои этого фарса проснутся 1 января?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на премьере «Дворца» Александр Петров впервые совершил выход в свет с молодой женой.