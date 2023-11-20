Ком в горле: о каких болезнях может говорить это ощущение

Врач Чернышова: ощущение кома в горле бывает при проблемах с щитовидной железой

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Врач-терапевт рассказала, почему при таком симптоме стоит показаться специалисту.

Наверное, практически каждый человек испытывал ощущение кома в горле. Но мало кто знает, что иногда это быть симптомом различных недугов. Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, это может говорить о заболевании щитовидной железы, рефлюксной болезни или невроза.

«Часто ком в горле бывает при проблемах с щитовидной железой, когда она увеличена или есть узел», — отметила эксперт в беседе с телеканалом «Москва 24».

Такое же ощущение может появляться и при рефлюксной болезни, когда содержимое желудка или двенадцатиперстной кишки забрасывается в пищевод.

Лучше лишний раз перестраховаться и пройти обследования. Если же врач не обнаружил никаких проблем со здоровьем, то ком в горле может быть связан с неврозом. Это, как указала Чернышова, лечится приемом специальных препаратов, а также психотерапией.

«Такой диагноз ставится, когда нет никаких физических причин», — заключила врач.

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