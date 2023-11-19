Умер актер из «Пеппи Длинный чулок» Фредерик Олссон

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Причиной смерти артиста стала тяжелая болезнь, которая буквально за месяц серьезно подкосила его здоровье.

Умер шведский актер Фредерик Олссон, наиболее известный широкому зрителю по роли в сериале «Пеппи Длинный чулок» 1969 года. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на его семью.

Артист ушел из жизни в возрасте 93 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, которая подкосила его здоровье «стремительно». По словам семьи Олссона, буквально месяц назад он еще «был на ногах».

За свою карьеру Олссон снялся во множестве проектов. Среди них — «Девушка с татуировкой дракона», «У банды Йонссона золотая лихорадка», «Ты с ума сошла, Мадикен», «Миллениум».

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