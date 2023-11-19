«Коренной перелом»: как кассетные бомбы РБК-500 повлияют на ход спецоперации

Фото, видео: Саверкин Александр / ТАСС; ВКонтакте / vadim_mingalev; 5-tv.ru

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ВС РФ впервые применили эти боеприпасы. В чем их преимущество?

Первое видео с использованием российскими военными кассетных бомб РБК-500 для удара по позициям ВСУ появилось в Сети. Предварительно, оружие было применено в районе села Старомайорское в ДНР. Военный эксперт Вадим Мингалев рассказал сайту 5-tv.ru, как РБК-500 повлияют на ход спецоперации.

«Что касается этих боеприпасов, они, в принципе, были. Но самое важное заключается в том, что они стали массово поступать в армию. И главное, что они доведены до определенной точности, грубо говоря, 99,9%, что эти боеприпасы будут использованы абсолютно по назначению», — сказал военный эксперт.

Он указал, что боевики ВСУ столкнутся с огромными проблемами при встрече с этими боеприпасами.

«И соответственно, массовое применение этого боеприпасов будет существенно влиять на коренной перелом в ходе (военной. — Прим. ред.) кампании», — заявил специалист.

Мингалев отметил, что на ход спецоперации это повлияет. Украинские войска понесут колоссальный урон как в военной технике, так и в живой силе.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли поражение трем штурмовым группам ВСУ под Красным Лиманом.