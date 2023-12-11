Какой продукт может спасти женщин от преждевременной смерти

Фото: depositphotos / AntonMatyukha

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Ученые рассказали, как влияет на риск раннего ухода из жизни потребление красного мяса, яиц, молочных и других продуктов.

Употребление большого количества растительных белков, которые содержатся в орехах, позволяет снизить риск преждевременной смерти у женщин старшего возраста от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и онкологии. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association).

Специалисты провели исследование, в ходе которого наблюдали за пятью группами женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Участницы эксперимента заполняли анкеты, в которых указывали количество потребления в ежедневном рационе красного мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы и морепродуктов, а также растительных белков из орехов и бобовых продуктов. В зависимости от количества потребления растительных и животных белков их делили на группы.

Результат исследования показал, что у тех, кто больше употреблял растительные белки, риск смертности независимо от причины снижался на 9% по сравнению с теми, чей рацион состоял в основном из животных белков. Риск кончины от сердечно-сосудистых заболеваний также снизился на 12%, а от деменции — на 21%.

Ученые также отметили, что частое употребление красного мяса увеличивает риск смерти от деменции на 20%. Присутствие же в рационе большого количества яиц ведет к повышению риска смерти от онкологии на 10%, зато снижает летальный исход от деменции на 14%.

Замена же в ежедневном меню красного мяса, яиц и молочных продуктов орехами способствует снижению риска смертности от всех причин до 47% в зависимости от вида заменяемого белка.

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