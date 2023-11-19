Всю жизнь искал женщину из сна: невероятная история любви Федерико Феллини

Феллини влюбился в Мазину, потому что она ему приснилась

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Режиссер словно ребенок утонул в объятиях актрисы — королевы сердца. Но как так вышло, что он ее «нафантазировал»?

Итальянский режиссер Федерико Феллини в юности всегда мечтал о заботливой женщине рядом с собой. Так и получилось: в 23 года он встретил актрису Джульетту Мазину, с которой и прожил всю жизнь. Правда, история их любви была поистине невероятной.

Первое свидание

Прежде, чем познакомиться с артисткой вживую, Феллини был очарован ее голосом. Он услышал, как она выступала в радио-спектакле по его сценарию. И только после этого они впервые встретились.

Актриса пригласила режиссера в кафе. Изначально она хотела его угостить, но у Феллини оказался бездонный желудок. В тот день он очень много себе заказал. И только когда в конце трапезы кинодел достал кошелек, чтобы расплатиться, Мазину выдохнула. Но именно в тот день они поняли, что нуждаются друг в друге.

«Возможно, я просто влюбился в отражение, которое увидел в ее глазах», — вспоминал режиссер.

Совместное горе

Уже в 1943 году пара поженилась. Церемония прошла тайно в римской квартире тети актрисы. Позже режиссер взял в аренду это жилье. Они проводили все время вместе. Феллини не мог выходить на улицу днем, так как его могли призвать на военную службу.

Денег особо в их семье не было. Но зато они были очень счастливыми. Но и это продлилось недолго.

Первый ребенок Мазиной умер, не родившись. Актриса упала с лестницы, и у нее случился выкидыш. Вторая беременность прошла еще хуже. Ведь жена Феллини выходила весь срок. Но новорожденный малыш умер уже через десять дней после рождения от воспаления мозга.

Режиссер рассказывал, что это горе только упрочнило их связь. А Мазина называла своего мужа «самым большим ребенком в мире». Других же детей у пары больше не родилось.

Феллини и Мазина в работе

Актриса часто получала главные роли в фильмах своего мужа. В первую очередь он прорабатывал ее персонажа, а только потом думал о других деталях кино. Но в работе Феллини не был любящим мужем. Он занимал роль жесткого режиссера.

На съемках фильма «Дорога» Мазиной пришлось коротко подстричься, ей намазали лицо толстым слоем талька, а также Феллини заставил ее носить потертую военную шинель, которая оставляла кровавые подтеки на шее актрисы. Но жена режиссера все это терпела. И когда под конец проекта кинодел впал в депрессию, именно актриса спасла фильм. Она отвела мужа к психиатру. В итоге работа была завершена. Фильм «Дорога» получил наград «Серебряный лев» и премию «Оскар». А артистка после этой картины получила прозвище «Чаплин в юбке».

Через три года режиссер снова выиграл «Оскар». Премии он удостоился за фильм «Ночи Кабирии». В нем Мазина сыграла проститутку.

Благодаря фильмам мужа «Чаплин в юбке» стала одной из самых востребованных актрис Италии. Но она быстро ушла в тень и стала редко появляться в фильмах.

В фильмах мужа она снялась лишь дважды. В 1966 вышла картина «Джульетта и духи», а еще через 20 лет «Джинджер и Фред».

Пока смерть не разлучит вас

В 1992 году режиссер серьезно заболел. За несколько недель до 50-летней годовщины свадьбы у Феллини случился сердечный приступ. После этого его частично парализовало. Но в день торжества он решил покинуть больницу, чтобы провести день с возлюбленной. И он скончался на следующие сутки после торжественного ужина с актрисой.

А через пять месяцев не стало и самой Джульетты Мазиной. Она умерла от рака легких.

«Я проведу Пасху с Федерико», — сказала актриса незадолго до смерти.

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