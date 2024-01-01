Экономим с умом: как выжить после трат на подарки к Новому году

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Специалисты посоветовали не пренебрегать элементарными правилами экономики и раскрыли секрет формирования семейного бюджета.

Немало шуток бродит по интернету о том, как быстро и с каким свистом разлетается зарплата в Новый год. Еще бы! Семья немаленькая, да и друзей подарками обделить нельзя. Как выжить в новогодние праздники и на чем можно выгодно сэкономить — рассказали эксперты Sobesednik.ru.

Подумайте об экономии заранее

Как отмечают специалисты, в преддверии Нового года, впрочем, как и в любые другие дни, важно вести строгий учет расходов по ЖКХ и прочим платежам. Так, например, если у вас еще не установлены счетчики воды и газа — самое время это сделать.

Замените обычные лампочки в доме на энергосберегающие, проверьте, как много тратите на тарифные планы сотовых операторов, оцените затраты на ТВ и интернет. Вполне возможно, огромные «пакеты» вам больше не нужны или, может, домочадцы не смотрят все 215 каналов. Если это действительно так — переходите на выгодные предложения.

Планируйте бюджет

Запомните два самых главных правила: никогда не ходите по магазинам голодными и всегда составляйте список покупок. Так меньше шансов накупить тонну скоропортящихся продуктов, когда нужны лишь хлеб и молоко.

Эксперты напоминают: не поленитесь проинспектировать несколько торговых точек, чтобы найти необходимый товар по выгодной цене. К слову, если у магазина есть интернет-площадка, в эпоху коронавируса будет безопаснее сделать заказ именно там. Учитывайте и тот факт, что в сети нередко проходят распродажи. Если же решили прогуляться по ТЦ, не брезгуйте продуктами с «красной» ценой.

Если покупку можно отложить, то лучше сходить в магазин после Нового года. Как правило, ценники после праздников из-за «невостребованности» товаров падают, минимум, в два раза.

Строгий контроль!

Освоение элементарных бухгалтерских навыков будет полезно каждому из нас. С 1 января начните вести журнал учета, согласно данным которого, по истечении нескольких недель, вы сможете точно проанализировать расходы и понять, где их можно «урезать».

И не забывайте, что идеальный семейный бюджет: 50% доходов — на питание и жизнь; 15% — на отпуск и еще 15% — на сторонние развлечения; 10% — на подарки; 10% — в копилку.