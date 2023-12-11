До оливье и фейерверков: какие русские новогодние традиции оказались забыты

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Еще три сотни лет назад вместо Деда Мороза в нашей стране ждали жуткого Трескуна, а вместо салютов палили из пушек.

Традиция в декабре наряжать елку пришла к нам совсем недавно — с правлением Петра I. Гораздо позднее стало обыкновением развешивать яркие гирлянды, готовить оливье и уплетать мандарины. Кроме того еще три сотни лет назад вместо Деда Мороза люди ждали жуткого Трескуна, а вместо салютов палили из пушек. Так, какие же древние новогодние обычаи сегодня мало кто помнит?

Предки Деда Мороза

На Руси детишек пугали грозным стариком, которого называли Карачуном или Трескуном, видимо, он был предком Деда Мороза. За ним также закрепилось прозвище Морозко. И пусть злобного старикашку боялись, но ждали. Чтобы привлечь Карачуна в дом, его задабривали гостинцами.

«Хозяюшки пекли блины, чтобы угостить его. Так сказать, страшному деду готовили дары. Уже при Петре Великом Дед Мороз превратился в рождественского героя, а благодаря стараниям самодержца Русь начала отмечать новолетие (как тогда говорили), как и вся Европа, в январе», — рассказала историк и культуролог Татьяна Кузнецова.

Эксперт отметила, что угощать Карачуна — древняя традиция, зародившаяся у язычников. Однако со временем под воздействием распространения христианства обычай начал забываться, а злой Трескун превратился в добродушного старика с белой бородой, которого сегодня мы зовем Дедом Морозом.

Палящие пушки вместо фейерверков

В эпоху правления Петра Первого новогодние праздники отмечали целых семь дней. Прорубивший окно в Европу император привнес в празднование много традиций из Старого света, в частности, из Германии.

«Домовладельцы по новым правилам, которые ввел Петр для новогодних торжеств, были обязаны украшать свои дворы хвойными деревьями, их устанавливали именно на придомовой территории, а не в жилищах», — говорит Кузнецова.

В Москве стреляли из пушек перед Кремлем, из маленьких орудий — в частных дворах. Традиция продержалась аж три века! Уже в 1980-е годы на смену палящим пушкам и ракетам пришли яркие салюты.

Новогодний салют. Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Елки в свечах

Еще одна европейская традиция — украшение новогодних елей восковыми свечами.

«Так поступали жители нашей страны аж до середины XX века. Свечки крепили к ветвям ели с помощью расплавленного воска. Это уже позже появились специальные прищепки, чтобы свечки лучше держались на ветках», — делится культуролог.

И все-таки украшение было очень пожароопасным. Поэтому рядом с зеленой красавицей ставили ведро с водой и песком. Поговаривали, что традиция была не по душе императору Николаю I. Как раз в его правление накануне праздников сгорел Зимний дворец в Петербурге. Незадолго до трагедии резиденцию украсили елками, а к ветвям прикрепили зажженные свечи. Император уже было подумал, что виновники — пресловутые свечи. Но дело оказалось в саже, которая загорелась в дымоходе. И все же урон от свечей был существенным: все чаще пожары происходили и в жилищах горожан и селян. Традиция унесла немало жизней, пишет «Вечерняя Москва».

Ряженые

Старинная традиция наряжаться в чудищ долгое время существовала и на Руси, и в более поздние времена. Молодые наряжались в стариков, девушки в парней и наоборот. У обряда не было конкретного смысла — все делали ради веселья.

«В некоторых отдаленных регионах страны встречались и зооморфные образы. Перевоплощались в коз, коров и другую скотину», — подытожила историк.

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