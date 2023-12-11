Загадочная история о том, как балерина Анна Павлова превратилась в торт

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Вкуснейший десерт готовят по разным рецептам — у каждой хозяйки свой, особенный!

Русский балет незадолго до революции прославился на весь мир. Публика на нескольких континентах рукоплескала Вацлаву Нижинскому, Тамаре Карсавиной, Анне Павловой и другим талантливым артистам балета. Мода на русское благодаря их популярности проявлялась во многом: европейская богема могла одеваться в стилизованные русские костюмы для каких-либо мероприятий, зарубежные танцовщики брали для себя русские псевдонимы, а именем Павловой даже… назвали торт. Когда и где это впервые произошло, спорят до сих пор.

Всемирные гастроли

Анна Павловна. Фото: www.globallookpress.com / Anna Pavlova

Анна Павлова была уроженкой Петербурга, получила хорошее образование в Императорском театральном училище и несколько лет была в труппе престижного Мариинского театра. Петербургской жизнью талантливая балерина, конечно, ограничиться не могла — в то время русский балет пробивал себе дорогу в Европе.

В 1908 году гастроли Павловой прошли по нескольким европейским городам. А следующий год принес ей участие в дебютном сезоне «Русского балета Дягилева». Сергей Дягилев, организатор (или, как мы бы сейчас сказали, продюсер) «Русских сезонов» в Париже стремился сколотить собственную балетную труппу и собирал в нее лучших из лучших. Первый парижский сезон дягилевского балета многие зрители запомнили благодаря Павловой — именно ее изобразили на афише сезонов.

К перспективной танцовщице подтянулись и заокеанские агенты: в Париже Павлова подписала месячный контракт с представителем нью-йоркской Метрополитен-оперы, а за ней в 1910 году был Бостон, Балтимор и Филадельфия. Теперь уже выступления в России с Павловой воспринимались как ее «русские сезоны» — гораздо чаще она покоряла сцены по всему миру, способствуя пропаганде нашей культуры.

После начала Первой мировой войны балерина окончательно обосновалась в Великобритании. 1920-е — опять масштабные мировые гастроли. Япония, Китай, Египет, Южная Америка, Австралия, Сингапур, Новая Зеландия… Где-то в этот период кулинарные умельцы придумали торт «Павлова». Но, впрочем, еще до него появился одноименный клубничный десерт.

«Клубника Павлова»

Торт «Павлова». Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

Зарубежные зрители и критики не раз отзывались, что Павлова не танцует — она словно летает, парит над сценой. Ощущение легкости пытались передать создатели клубничного десерта «Павлова», которым угощали в 1911 году в Нью-Йорке — спустя несколько месяцев после американских гастролей балерины. Оттуда десерт перебрался в другие англоязычные страны, в том числе в Новую Зеландию.

Десерт напоминал знакомый нам фруктовый лед с глазурью, украшенный свежими ягодами. Достаточно популярный летний десерт был известен до середины XX века, а потом почему-то пропал.

Война между Новой Зеландией и Австралией

Новозеландцы утверждают, что торт «Павлова» впервые выпек шеф-повар одной из гостиниц Веллингтона, столицы Новой Зеландии, во время гастролей балерины по стране. Было это в 1926 году. Повлиял ли на это клубничный десерт или нет, неизвестно.

А вот австралийцы уверены, что первенство за ними. Правда, дата называется более поздняя, 1935 год. И вновь в легенде упоминается гостиничный шеф-повар, который его придумал, поминая о давнем визите Анны Павловой — к этому времени ее уже не было в живых.

Возможно, обе истории правдивы, и рецепты были придуманы поварами независимо друг от друга. В основе своей они были просты: это легкий торт-безе, покрытый взбитыми сливками и свежими ягодами. За десятилетия придумали множество вариаций «Павловой». В Австралии, например, чаще можно встретить более хрустящее безе в основе торта, а в Новой Зеландии к ягодам любят добавлять киви. Историки кулинарии находят прототипы «Павловой» еще в XIX веке в кухне обеих стран, и потому дискуссия между ними — не более чем забавный спор.

Лимонное печенье, овощной торт и многое другое

Слово «Павлова» стало синонимом легкости в кулинарии и превратилось в настоящий бренд. Больше всего в мире до сих пор знают торт, но не только его можно найти в меню ресторанов. Есть, например, лимонное печенье «Павлова» (безе в составе присутствует), «Павлова» в жидком виде — коктейль «Пина Колада Павлова», В европейских барах можно найти коктейль «Анна Павлова» из водки, вишневого и ванильного сиропа и непременного безе, При желании вместо ягод и фруктов в торт «Павлова» можно добавить редис.

Ну а в Новой Зеландии, где торт «Павлова» считают своим изобретением, в 1999 году в государственном Национальном музее испекли самую большую «Павлову» длиной в 45 метров, назвав ее «Павзиллой» (Павлова плюс Годзилла). А в 2005-м в одном из университетов этой же страны рекорд переплюнули: новую «Павлову» в 64 метра сравнили с Кинг-Конгом и назвали «Павконг».