«В полном объеме»: блогер Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 млн рублей

Адвокат Третьяков: Чекалины выплатили ФНС весь долг в почти 500 млн рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тем не менее, работы по делу блогеров продолжаются.

Пара оскандалившихся блогеров — Лерчек и Артем Чекалины — выплатила Федеральной налоговой службе (ФНС) задолженность суммой порядка 500 миллионов рублей. Адвокат семейства Константин Третьяков подтвердил в беседе с 5-tv.ru, что долг полностью погашен.

«Да, я подтверждаю, что Чекалины оплатили в полном объеме недоимку по налогам, включая отдельные штрафы, которые были доначислены по решению ФНС», — прокомментировал он.

Адвокат уточнил, что в общей сложности Чекалины заплатили около полумиллиарда. В указанную сумму входят назначенные дополнительно штрафы, пени, а также учитывается увеличение размера задолженности.

Сейчас арест со счета Чекалиной уже снят. Третьяков отметил, что Валерия и Артем «конструктивно взаимодействуют» со следствием. Работы по их делу продолжаются, поэтому большей информации он раскрыть не может.

Лерчек и ее мужа ранее обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить по счетам. Отмечается, что деньги, которые они вернули государству, пара брала взаймы.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат ответила на слухи о «бегстве» Елены Блиновской из-под домашнего ареста.