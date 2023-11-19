Сильнейший за полвека ураган накрыл Сибирь, есть погибшие: каковы прогнозы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt; 5-tv.ru

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Синоптик прокомментировал сильнейший ураганный ветер, который обрушился на города Сибири 19 ноября. Почему так разбушевалась погода?

Несколько регионов Сибири, в том числе, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую области, Алтайский, Красноярский края, в воскресенье, 19 ноября, настиг сильнейший ураган. Порывы ветра местами достигли отметки 35 метров в секунду. В результате стихии погибли два человека, на их машину упало огромное дерево.

В Барнауле повреждены рекламные конструкции, сорваны крыши домов, произошло отключение светофоров.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ураганный ветер в Красноярске, согласно данным городской мэрии, повредил свыше 50 объектов. В частности, жилые дома, и соцучреждения, улично-дорожную сеть. В нескольких районах отключена электроэнергия. В одном из красноярских сел сорвало крышу со здания районной больницы.

В Новокузнецке Кемеровской области ураган унес жизни двух человек. Мужчина и женщина погибли в результате падения дерева на автомобиль, в котором они находились. Еще двое пассажиров сейчас находятся в больнице.

Причины разгула стихии в Сибири

Фото, видео: 5-tv.ru

Синоптик Александр Ильин 5-tv.ru назвал причины мощного ветра и рассказал, когда погода в регионе нормализуется.

«Сегодня ночью уже все закончится, ветра уже такого не будет. В ночь он начнет ослабевать, основные порывы закончатся, следующее усиление ветра возможно в Прибайкалье. Ну это уже где-то во вторник (21 ноября). Прибайкалье и отдельные районы Тывы», — проинформировал специалист.

Как объяснил он, столь значительное ухудшение погоды связано с прохождением циклона. Плотные барические градиенты сжаты практически до минимума, что приводит к возникновению шквалистого ветра.

«Центр самого циклона находится в центральных районах, а в южной части вот этого циклона как раз сосредотачиваются самые сильные ветра. Они попадают в теплый сектор, затем проходят холодный фронт, и вот на фоне резких смен температуры и увеличения барических градиентов — такие сильные ветра», —подчеркнул метеоролог.

Специалисты центра погоды «Фобос» назвали прошедший в Сибири ураган самым мощным за полвека. Они отметили, что накануне в регионе была зафиксирована рекордно теплая погода для середины ноября за последние 20–25 лет. Так, местами столбики термометров поднялись до +20 градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили об аномальных заморозках.