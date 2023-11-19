Майя Кристалинская: нелегкая судьба и страшная болезнь звезды советской эстрады

Фото: © РИА Новости / Давид Шоломович

Читайте нас в: Дзен Новости

Эту артистку любили миллионы, но слава никогда не могла ей заменить отсутствие личного счастья.

Майя Кристалинская родилась в снежном феврале 1932 года, а жаркий июнь 1985 года унес жизнь этой прекрасной женщины с огромными чистыми глазами.

Ее голос не спутаешь ни с каким другим. В нем слышны колокольчики, капели, печаль, радость и безграничная нежность. Судьба была жестока к Майе. Много горестей она пережила, много трудностей преодолела. Но всегда оставалась лучистой, честной и настоящей.

Карьера Майи Кристалинской

Майя Кристалинская — москвичка. Этот город помог ей стать известной, он дал ей возможность заниматься музыкой. В нем она нашла свой последний приют на Новом Донском кладбище.

С самых ранних лет Майя пела. Пела малышкой перед гостями, пела в школе, пела в авиационном институте, пела на обеденных перерывах в конструкторском бюро, в которое попала по распределению. Она перепела весь репертуар аргентинской певицы Лолиты Торрес. Это было чудесное исполнение. Слухи об исключительном вокальном таланте Майи донеслись до Олега Лундстрема и Эдди Рознера. Вначале певица работала в оркестре Лундстрема, затем — в оркестре Рознера.

Майя Кристалинская. Фото: Генде-Роте Валерий,Мусаэльян Владимир / ТАСС

Концертов было много, Кристалинскую ждали в разных уголках СССР. Репертуар ее песен был прост и трогателен, как она сама. Давайте вспомним некоторые из них:

1. А снег идет

2. Где ты раньше был?

3. Два берега

4. Добрый вечер

5. Костер на снегу

6. Палуба

7. Старый клен

8. Нежность

9. Топ-топ

10. Таежный вальс

Всего в ее репертуаре около трехсот композиций. Она была невероятно работоспособной.

В 29 лет Майя Кристалинская узнала о страшном диагнозе — раке лимфоузлов. Вначале боли в горле она принимала за обыкновенную ангину, занималась самолечением. Когда диагноз подтвердился, врачи запретили Майе петь. Но она сказала так: «Лучше убейте меня сразу, потому что без сцены я буду умирать медленно, день за днем». Она практически до самой смерти ездила с концертами, записывала пластинки. Пройдя курс облучения, стала надевать на шею платки и шарфики. Так она прятала от зрителей ожоговую сеточку после облучения. Мало кто знал, что певица серьезно больна: выступая на сцене, Кристалинская всегда улыбалась и, казалось, была очень счастлива.

Личная жизнь Майи Кристалинской

В личной жизни артистки было много грустных моментов. Матерью она не стала. С первым мужем, сатириком Аркадием Аркановым, она развелась через год после свадьбы. Роман с известным журналистом также принес разочарование и боль. Второй брак был поздним, но счастливым. Эдуард Барклай трепетно и бережно относился к Майе. Она встретила его, когда ей было 44. Болезнь прогрессировала, но Эдуард сделал все возможное, чтобы облегчить ее состояние.

Парадоксально то, что муж внезапно ушел из жизни за год до кончины Кристалинской. Его смерть приблизила и ее конец. Ей было всего 53 года. Милый образ певицы гармонично и светло сочетается с ее чистейшим и сильным голосом. Слушаешь, и в душе просыпается очень многое: совесть, благодарность, нежность…

Ранее 5-tv.ru раскрыл причину смерти актрисы Татьяны Стрельцовой.