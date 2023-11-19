Названа причина смерти актрисы спектакля «А зори здесь тихие» Стрельцовой

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Артистки не стало на 71-м году жизни.

Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова ушла из жизни после продолжительной болезни. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова. Иные подробности не раскрываются.

Сообщение о смерти артистки появилось минувшей ночью. Стрельцовой не стало на 71-м году жизни. В пресс-службе Жапарова отметили, что она была эталоном женственности для зрителей и образцом для своих коллег.

Неоценимый вклад в искусство

Более 40 лет, с 1972 года, Татьяна Стрельцова служила Русскому театру драмы в Бишкеке. Ей давались самые разные роли — она воплотила героев таких произведений как «Горе от ума», «А зори здесь тихие», «Дни Трубиных». За свою актерскую карьеру она исполнила более 70 ролей.

Пресс-служба президента Киргизии отметила вклад артистки в театральное искусство республики. Ее называли мастером дела, гордостью страны и гарантом сохранения традиций актерского мастерства для передачи будущим поколениям.

Стрельцова была удостоена нескольких званий — Заслуженной артистки КССР в 1983 году, а также Народной артистки Киргизии в 1996-м. На втором республиканском театральном фестивале в 2007 году она была удостоена медали имени Куюкова за лучшую женскую роль.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге умер артист из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич.