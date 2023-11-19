Фото: Reuters / JOSE CABEZAS

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Россию на конкурсе представила певица и модель Маргарита Голубева. Какое место заняла она?

В Сальвадоре состоялся финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». Титул и корона, усыпанная драгоценными камнями, в этом году достались 23-летней представительнице Никарагуа Шейнис Паласиос.

Паласиос поборолась с 84 красавицами. В тройку самых красивых женщин планеты также вошли 27-летняя модель из Таиланда Аннтонию Порсильд и 22-летняя австралийка Морайя Вилсон.

Интересно, что в этом году конкурс прошел без серьезных скандалов. В 2024-м Паласиос передаст корону другой победительнице — следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике.

Что известно о Шейннис Паласиос?

Победительница 72-го конкурса окончила отделение массовых коммуникаций в Центральноамериканском университете. В студенческие годы она увлекалась волейболом. В конкурсах красоты девушка принимает участие уже на протяжении семи лет.

В 2016 году она забрала титул «Мисс подросток Никарагуа», после она вошла в ТОП-10 на Teen Universe. В 2021-м Шейннис приняла участие в «Мисс мира», однако в финал у нее пройти не получилось. Минувшим летом она одержала победу главном на конкурсе в Никарагуа, что открыло ей путь на «Мисс Вселенной».

Какое место заняла представительница России?

Маргарита Голубева. Фото: Reuters / Margarita Golubeva

Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, к сожалению, выбыла из соревнований на этапе отбора в полуфинал. Она не вошла в число 20 лучших конкурсанток. Однако ее выходы в купальнике и национальном костюме были признаны одними из самых эффектных.

На самом запоминающемся дефиле россиянка предстала в образе Царевны-Лебедь. Девушка будто сошла на сцену картины Михаила Врубеля. Создатель наряда — ее земляк — вдохновился русскими сказками. Платье было украшено полудрагоценными камнями.

Что было нового на конкурсе «Мисс Вселенная»?

Шейннис впервые принесла титул «Мисс Вселенная» Никарагуа, однако на конкурсе было много нового.

В 2023 году на конкурс впервые была допущена плюс-сайз модель — Джейн Дипика Гарретт из Непала. Девушка весит более 80 килограммов и пропагандирует бодипозитив.

Также организаторы впервые за 66 лет допустили к участию замужних женщин и матерей. А еще — впервые в истории «Мисс Вселенная», с 1952 года, в соревновании приняла участие модель из Пакистана.

Какие тренды покидают конкурс «Мисс Вселенная»?

В этом году в конкурсе приняли участие две трансгендерные женщины — 28-летняя Марина Мачете из Португалии и 22-летняя Рикки Колле из Нидерландов. Жюри или зрители особо внимания им уделили.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о «Мисс Россия» Маргарите Голубевой.