Дешево и сердито: ТОП-5 мест для идеального отпуска в декабре

Фото: www.globallookpress.com / Katja Kreder

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Зима совсем близко, а это значит, пора всерьез задуматься, где в декабре отдыхать. Какие пять направлений для туризма стоит всерьез рассмотреть для себя?

С наступлением холодов вопрос, где отдохнуть в декабре, вновь становится популярен. Хотя срочные задачи на работе, которые нужно закрыть перед Новым годом, никто не отменял, это вовсе не повод откладывать жизнь и отказываться от новых эмоций. Какие места туроператоры советуют посетить, чтобы получить яркие впечатления и зарядиться энергией?

Египет

Этот курорт вот уже не первый сезон не сдает позиций в списке туристов. Родину пирамид выбирают как заядлые путешественники, так и начинающие туристы. Погода там позволяет не только безвылазно лежать на пляже, но и совершать вылазки в Каир на экскурсии. Лучшего места для релакса и развития просто не придумать!

Таиланд

Большим спросом из года в год пользуются путевки в Таиланд, и не зря: Пхукет, Бангкок и Паттайя предоставляют отличный и достаточно бюджетный сервис. А еще, в этих местах можно погреться под палящим солнцем, искупаться сразу в двух морях, лично посетить буддийский центр и потрогать ящериц — ими изобилуют вся околоводная зона, пишут «Известия».

ОАЭ

В декабре Объединенные Арабские Эмираты становятся главным местом притяжения русских туристов. За последние два года там открылись и филиалы российских компаний, и рестораны русской кухни. Так что соскучиться по дому даже не успеешь, как отпуск уже подойдет к концу.

Тунис

Зимой в Тунисе примерно такая же погода, которая устанавливается в Европейской части России поздней осенью. Туристы описывают декабрь в этой стране как месяц контрастов. Солнечные дни могут чередоваться с дождливыми. На юге страны сохраняется мягкий и теплый климат. В этот период местные жители еще разрешают туристам купаться, ведь вода достаточно теплая, но все равно советуют брать с собой теплые вещи — вечером и ночью наблюдаются резкие перепады температур.

Вьетнам

Эта страна --идеальное место для спокойного отпуска с детьм.и. Здесь вы сможете и искупаться, и найти культурные развлечения. В декабре особенно популярны у туристов такие места как Фукуоке, Хошимине и Нячанге.

Если в планах провести во Вьетнаме Новый год, лучше выбирать центральную часть страны. К этому времени дожди здесь заканчиваются, температура воздуха устанавливается на уровне +20-25 °C, а моря — +23-24 °C.

Ранее 5-tv.ru писал, как мошенники обманывают россиян на краткосрочной аренде в отпуске.