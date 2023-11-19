Никто не вспомнит имена: что стало с одноклассниками Сыроежкина из «Приключений Электроника»

Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

О судьбах знаменитых героев картины Юрия и Владимира Торсуевых говорят довольно много. Но куда пропали исполнители других ролей кино?

«Приключения Электроника» — этот фильм в 80-х стал одним из самых популярных среди детей и подростков, на нем выросло не одно поколение. Для многих юных актеров, сыгравших школьников в «Приключениях Электроника», этот фильм был дебютным, а для некоторых — единственным. Никто из них не захотел связывать свое будущее с актерской профессией. Кого только нет среди бывших одноклассников Сыроежкина — моряк, экономист, музыкант, врач…

Судьба фильма «Приключения Электроника»

Писатель Евгений Велтистов написал первую книгу о мальчике-роботе еще в 1964 г. Тогда эта тема пользовалась невероятной популярностью, и вскоре вышло продолжение книги. В 1979 г. режиссер Константин Бромберг решил экранизировать произведения о приключениях Электроника и приступил к съемкам на Одесской киностудии. Со взрослыми актерами проблем не было — их утвердили очень быстро. А вот юных артистов разыскивали по всем школам страны. Больше всего сложностей возникло с исполнителями ролей Электроника и Сыроежкина — нужно было найти близнецов, которые умеют ездить на мопеде, играть на гитаре и кататься на коньках.

Юрий Торсуев. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Режиссер рассмотрел кандидатуры сотен претендентов, но отвечающих всем требованиям среди них так и не нашел. Проблему решил… мороз! Второй режиссер Юлия Константинова рассказывала, как выбрали пару № 368: «Однажды стоял мороз под 40 градусов, и, кроме братьев Торсуевых, на встречу никто не пришел. Привела их мама. Они что-то прочитали, сыграли на гитаре, спели. И хотя на главные роли мы планировали мальчиков помладше, но утвердили все же 12-летних Торсуевых. Юра на пробах стал Электроником, а Володя — Сыроежкиным, но что-то не получалось. Тогда режиссер поменял их местами — и съемка пошла как по маслу. Для фильма волосы братьям покрасили в светло-рыжий цвет, и так они ходили в школу. Мальчики умоляли разрешить им постричься, но потом привыкли».

Владимир Торсуев. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

После невероятного успеха в своем дебютном фильме братья Торсуевы получали много предложений от режиссеров, но они хотели сниматься вместе, а им не предлагали парных ролей. Такая возможность выпала только в фильме «Незнайка с нашего двора». После школы они поступили в Полиграфический институт, но оба были отчислены с первого курса. Затем они отслужили в армии, а в 1990-х гг. занялись бизнесом и сменили несколько профессий. В 2010 г. братья Торсуевы вернулись в кино и снялись в эпизодических ролях в нескольких фильмах и сериалах.

Макар Гусев — Вася Скромный

Вася Скромный. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Один из самых колоритных персонажей фильма — Макар Гусев, которого сыграл Вася Скромный. На эту роль был утвержден другой мальчик, но перед началом съемок вдруг обнаружилось, что «громила» Гусев Электронику ростом по плечо. Пришлось срочно искать замену. Второй режиссер Юлия Константинова отправилась в одесский интернат: «Только вошла, а на меня, скатившись с перил, свалился смешной длинный конопатый мальчишка, Вася Скромный. Он и стал нашим неподражаемым Гусевым».

Эта роль стала его кинодебютом, после этого он окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся еще в 4-х фильмах. Однако его главной мечтой был не телееэкран, а море. Василий Скромный окончил мореходное училище и стал моряком. В кино он больше не снимался. Свое решение объяснял так: «Я решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом. В учебе больше всего мне нравилось во время навигации выходить в море на больших кораблях. А в фильме „Приключения Электроника“ я не играл, а просто жил, как безбашенный конопатый мальчишка».

Вовка Корольков — Максим Калинин

Максим Калинин. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Максим Калинин, которому досталась роль Королькова, сыграл после «Электроника» всего в одном фильме. Становиться актером он не захотел и поступил на экономический факультет МГУ, после чего работал брокером фондового рынка и в различных банках. Он стал специалистом по рынку ценных бумаг и одним из основоположников регистраторской деятельности в России. Его судьба сложилась трагически: 1 декабря 2011 г. Максим Калинин был найден мертвым — он выбросился из окна своей квартиры в Москве. Официальной версией было самоубийство, но знакомые высказывали предположения о том, что его могли убить или довести до суицида.

Майя Светлова — Оксана Алексеева

Оксана Алексеева. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Оксана Алексеева (в фильме — Майя Светлова) тоже сыграла всего в двух фильмах — «Электроник» был вторым и последним. Через 4 года после съемок она поступила в Одесский политехнический институт и получила специальность экономиста-программиста. После учебы Оксана вышла замуж и переехала в Белоруссию, где работала исполнительным директором в частной фирме. Ее первый брак распался. В 2006 г. она вышла замуж за француза и переехала к мужу в Лион.

Чижиков — Евгений Лившиц

Евгений Лившиц. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Женя Лившиц (в фильме — Чижиков) в 1977–1982 гг. снялся в 4-х фильмах, а после школы окончил Институт музыки им. Шнитке и стал музыкантом. Уже 20 лет он живет в Германии и работает в Дюссельдорфском симфоническом оркестре — играет на ксилофоне, вибрафоне и маримбе.

Зоя Кукушкина — Валерия Солуян

Валерия Солуян. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Валерия Солуян, которая сыграла роль ябеды Кукушкиной, тоже не стала актрисой — эта роль была единственной в ее фильмографии. Она окончила Московский медицинский институт им. Сеченова и работает врачом-дерматологом в одной из столичных клиник.

Смирнов — Дмитрий Максимов

Дмитрий Максимов. Фото: Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Единственным фильмом «Приключения Электроника» стали и для Димы Максимова (в фильме — Смирнов). После учебы в Московском финансовом институте он отслужил в армии, а после этого занялся бизнесом. В настоящее время живет в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с героями сериала «Участок».