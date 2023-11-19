Почему на могиле актера Виктора Проскурина до сих пор нет памятника

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

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Артиста не стало в 2020 году. Экс-супруга мечтает назвать его именем улицу, ставит памятный спектакль, а за местом на Троекуровском ухаживает только друг покойного.

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался летом 2020 года. Но ни через год, ни через три на его могиле не появился постоянный памятник. Имя кинозвезды написано на небольшой табличке, от которой уже отклеиваются буквы. Там есть деревянный крест, фото в простой рамке, да цветы от поклонников. За местом на Троекуровском кладбище ухаживает только друг покойного — актер Олег Протасов.

«Я каждые полгода убираю могилу сам. 30 июня на годовщину смерти я последний раз здесь был. Порядок навел, покосил, но вот опять все заросло», — рассказал он в эфире федерального канала.

Коллеги артиста не раз предлагали его дочери Александре Бледной помощь в установке памятника, но та отказалась. Именно она должна дать разрешение, но женщина не хочет даже обсуждать этот вопрос с прессой. Был ли между родственниками конфликт, никто не знает, но Бледная с теплом говорила об отце. Почему же не навещает? На вечер памяти актера в Доме кино не пришли ни она, ни бывшая жена Проскурина Ирина Хонда.

Супруги развелись незадолго до смерти актера. Хонда вела себя как истинная муза и после расставания, говорила, что обожает своего гения, несмотря на разницу в возрасте в 19 лет. Когда он умер, признавалась, что собиралась вернуться, а в последние минуты кричала в трубку телефона о любви. Потом ставила спектакль о Проскурине, грозилась назвать его именем улицу, возвести монумент, посвящала ему другие проекты. Но заняться могилой времени не нашла. Говорит, это ответственность дочери.

«Оставался бы я хозяином могилы, уже давно был бы памятник. Ровно на годовщину памятник бы и стоял», — сетует Протасов.

Виктор Проскурин играл в театре и кино, звание заслуженного артиста РСФСР получил в 1982 году. Известность ему принесли роли Гены Ляпишева в фильме «Большая перемена» и капитана Блинова в ленте «Выйти замуж за капитана». Герман из «Пиковой дамы», Вожеватов из «Жестокого романса», Новиков из «Военно-полевого романа», Сталин из «Повести непогашенной луны»… и еще множество запомнившихся зрителю персонажей. Умер на 69-м году из-за приступа удушья на фоне хронической обструктивной болезни легких.

Ранее 5-tv.ru публиковал список артистов, погибших во время съемок.