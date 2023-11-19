Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Ровеньки
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Три частных дома получили повреждения в результате атаки ВСУ.
Украинские националисты обстреляли поселок Ровеньки в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате атаки повреждения получили три частных дома. У них выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы. Пострадавших нет.
Днем ранее, как сообщал 5-tv.ru, ВСУ атаковали инфраструктурные объекты связи в поселке Горьковский Белгородской области дроном-камикадзе. Пострадали два человека. Их госпитализировали с осколочными ранениями нижних конечностей.