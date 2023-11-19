Мультгерой Микки Маус празднует 95-летие со дня своего телевизионного дебюта

Фото: Кадр из мультфильма «Мистер Маус путешествует», реж. Клайд Джероними, 1940 г.

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Впервые знаменитого мышонка и его подружку Минни зрители увидели в мультфильме Disney «Пароходик Вилли» в 1928-м.

Премьера мультипликационного фильма «Пароходик Вилли», в котором впервые появился персонаж Микки Маус, состоялась 18 ноября 1928 года. Это был самый ранний из сохранившихся звуковых мультиков. Вместе с мышонком зрители познакомились и с его подружкой Минни Маус. Прошло 95 лет, а рисованные герои с тех пор обрели всемирную непотопляемую славу. Сегодня они все еще одни из самых популярных в мире.

Фото: Кадр из мультфильма «Пароходик Вилли», реж. Уолт Дисней, 1928 г.

Микки Маус, ныне один из символов компании The Walt Disney Company, основанной Уолтером и Роем Диснеями родился, когда Уолт лишился прав на своего первого персонажа, удачливого кролика Освальда. Первые короткие анимации с Микки создал Аб Айверкс, партнер младшего Диснея. Позже он стал самостоятельным мышонком, главным героем полного метра, телевидения, комиксов, принтом на футболках и хозяином Диснейленда.

«Этот персонаж добился исторических успехов, став первым мультипликационным персонажем, заговорившим. Его первые слова — простое, но запоминающееся „Хот-доги! Хот-доги!“ в фильме „Малыш Карнивал“ 1929-го», — говорится в материале портала BNN.network.

Фото: Кадр из мультфильма «Вечеринка Плуто», реж. Милт Шаффер, 1952 г.

Спустя два года после дебюта в продажу вышли первые комиксы с участием нарисованной мышки. Еще через два года Микки Маус «заговорил» голосом Уолта Диснея, который является его создателем.

На протяжении почти целого столетия Микки не раз изменил свой облик. Из простого персонажа, нарисованного линиями, он превратился в фигуру, известную своими большими глазами, белыми перчатками и огромными ушами. «Деревенская опера» был вторым мультфильмом 1929 года, начиная с него, персонаж почти всегда появлялся в перчатках со складочками, напоминающих детский аксессуар того времени.

Фото: Кадр из мультфильма «Рождественская история Микки», реж. Барни Мэттинсон, 1983 г.

Несмотря на мировое признание, Микки Маус был запрещен в Восточной Германии и Румынии, а также других странах. Но протест не погубил героя, даже не подпортил репутацию. Его называют Тополино (Topolino) в Италии, Микки Хирри (Mikki Hirri) в Финляндии, Мишель Сорис (Michel Souris) во Франции, Микки Мяусу (Mikki Mausu) в Японии Муссе Пигг (Musse Pigg) в Швеции и Ми Лао Шу в Китае. Он стал первым вымышленным персонажем, получившим звезду на Аллее славы в Голливуде в 1978 году.

Фото: Кадр из мультфильма «Клуб Микки Мауса», реж. Донован Кук, 2006 г.

Уолт Дисней сначала назвал мышонка Мортимером Маусом, но жена Лилиан убедила его дать имя попроще и подружелюбнее — Микки. В ноябре героя можно будет увидеть и получше изучить в чикагском выставочном центре Exhibition Hub Art Center Chicago — там откроется выставка Disney100. На площади более 20 тысяч квадратных метров будет представлено более 250 уникальных и редко встречающихся произведений искусства, артефактов и памятных вещей, а также экспозиции с визуальными эффектами.

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