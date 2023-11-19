А где штаб-квартира ХАМАС? Что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN; 5-tv.ru

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ЦАХАЛ продолжает идти вглубь сектора Газа.

В секторе Газа наступает момент истины — подразделения ЦАХАЛ вошли вглубь кварталов города Газы и заняли несколько знаковых мест, в том числе парламент, дом губернатора. Но самое главное — крупнейший госпиталь «Аль Шифа». Стрельба была прямо в больничных коридорах.

Израильские военные заявляли, что под больницей якобы находится командный бункер ХАМАС, и рисовали шокирующую графику многоуровневых катакомб. Но когда госпиталь был захвачен, все что смогли предъявить — несколько автоматов, несколько гранат и ноутбуков. Внимание, вопрос. А где штаб-квартира? Где обитель зла, из которой контролировали захват израильских населенных пунктов 7 октября?

При этом с пациентами госпиталя, которые могли бы рассказать и про ХАМАС, и про штурм израильскими войсками, журналистам поговорить не дают. Возможно, тоже — пока. Те, кто возвращается из Газы, описывают происходящее коротко — там ад, гуманитарный ад.

Более трех сотен российских граждан были эвакуированы за неделю силами МЧС через Египет. Еще около ста человек ждут своей очереди. В Москве открыли временный центр для переселенцев из Палестины.

Надо понимать, что любой конфликт на Ближнем Востоке неминуемо вызывает поток беженцев, непосредственно из зоны боев, а также из соседних стран, где и так жили небогато, а дальше будет хуже. А куда бежать? Конечно, в Европу. И там уже напряглись. Да так, что Финляндия закрыла границу с Россией. Эстония и Норвегия приготовились. Их напугали первые группы людей, замелькавших на КПП.