Самоубийственные санкции: готова ли Европа лишиться российских алмазов

Санкции на запрет на импорт алмазов из РФ губительно скажутся на Европе

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Еврокомиссия обсуждает 12-й пакет рестрикций против России. Включат ли в него запрет на импорт наших драгоценностей?

Еврокомиссия начала обсуждать новый, 12-й пакет санкций против России, в котором хотят много чего, но по мелочи. Например, запретить поставлять нам, а сами планируют отказаться от импорта, то есть закупки, алмазов. А наши камни — 30% рынка. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин отправился в Антверпен — алмазную столицу ЕС — и спросил, готовы ли там лишиться русских алмазов.

У старушки Европы глаз совсем не алмаз. Готовясь нанести новый санкционный удар против России, снова бьют по самим себе.

«На этот раз прямое попадание в портовый город Антверпен, по настоящей «сокровищнице бельгийской экономики“», — говорит журналист.

Только здесь круглосуточная торговля драгоценными камнями. Купить их можно в самом деле на каждом шагу. А один из кварталов так и называется — Бриллиантовый.

«И даже на вокзале рядом с аптекой и булочными есть свой ювелирный магазин», — говорит корреспондент.

То, о чем торговцы опасаются говорить в открытую — вовсю передают в местных новостях, весьма тревожных. Под угрозой внушительные 5% от всего бельгийского экспорта и, по оценкам, десять тысяч рабочих мест. В Ассоциации дилеров ситуацию называют «драматической», бьют тревогу и в мэрии Антверпена.

До сих пор европейских «алмазных» санкций против российской «Алросы» — ведущего мирового поставщика — не вводили, поскольку именно Бельгия отчаянно сопротивлялась. Но последнее заявление премьер-министра страны перечеркнуло все усилия.

«Если комиссия предложит это, мы определенно не будем блокировать», — сказал Александер де Кроо.

Пока западные политиканы выдумывали новые экономические удары по Москве, их генералы и министры обороны строили далеко идущие военные планы. Хотели выпустить по России целый миллион снарядов к весне. Просчитались.

Поддержка Украины финансовая и оружейная стремительно сокращается.

«Безусловно, страны уже устали от постоянного нагнетания темы Украины, потому что никто не видит стоящих результатов», — говорит депутат Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман.

Если уж идти, то до конца. Немецкого министра Писториуса уже прозвали «Пистолиусом, от слова «пистолет» — за откровенную и никому не нужную подготовку к большой войне.

«Если бы Россия была агрессивна также, как говорит о ней Запад, то нападение на нас было бы уже сейчас. Потому что Европа слаба как никогда, больше нет оружия, нет боеприпасов, мы в ужасном положении», — говорит правительственный советник ФРГ Кристоф Херстель.

Аналитический портал Visual Capitalist наглядно проиллюстрировал — во сколько обходится миру поддержка Украины. Уже 233 миллиарда долларов. Ссуды и гранты вовсе не безвозмездны.

Даже в условиях бушующего энергокризиса, Брюссель не оставляет попыток буквально утрамбовать все новые отрасли в готовящийся 12-й по счету пакет самоубийственных санкций.

«На самом деле со стороны совета было бы очень глупо вводить этот 12-й пакет, он буквально отдает отчаянием», — говорит кандидат политических наук Андриан Зелайла.

Не только эмбарго на алмазы, готовится еще и новый «газовый запрет». Россия же как торговала, так и дальше торгует своими энергоресурсами, меняя лишь рынки сбыта в сторону Азии. Точно такой же путь и без всяких санкций всегда проделывали и российские алмазы.

По опыту действующих еще с марта 22-го года американских ограничений на поставку якутских алмазов в США, никаких потрясений на рынке и резкого изменения цен из-за этого не произошло.