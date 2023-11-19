Еще одно «бутылочное горлышко»: чем обернется остановка танкеров России в Датских проливах

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Европейские политики уже не знают, как еще повлиять на российскую экономику: везде кризис — а она процветает!

Замок Эльсинор, вотчина Гамлета принца Датского, вновь становится ареной нешуточных страстей. Эльсинор, он же Кронбург, стоит на самом берегу пролива Эресунн, на выходе из Балтийского моря — и вот новость — его хотят перекрыть для российских танкеров. Так пишет американская газета Financial Times.

Вообще, конечно, странно, что такую важную европейскую новость сообщает первым американское издание. Наверное, в США лучше знают, что кому следует запрещать. Но вернемся на родину Гамлета. Эресунн с Эльсинором на берегу — один из трех крупных проливов, которые связывают Балтику с Атлантическим океаном.

Минимальная ширина — около трех с половиной километров, расстояние полета пули. Как раз в самом узком месте и стоит замок Гамлета. Берега Эресунна контролируют Дания и Швеция. Два других пролива — Малый и Большой Бельт — находятся «внутри» Дании, причем Большой Бельт — самый широкий, глубокий и удобный для транзита. Мы все привыкли обсуждать Босфор и Дарданеллы, которые «запирают» Черное море. Но Датские проливы — точно такое же бутылочное горлышко для Балтики, и на первый взгляд подданным королевы Маргреты II ничто не мешает перекрыть движение. Но есть несколько «НО». Подробнее об этом — в сюжете.