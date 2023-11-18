Актриса Ольга Кузьмина привезла в Россию рожденную в Аргентине дочь

Фото, видео: Instagram* / kuzmummy; 5-tv.ru

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Вместе с супругом звезда сериала «Кухня» некоторое время жила и готовилась к родам за границей. В Москве ее встретил старший сын.

Актриса Ольга Кузьмина с супругом Евгением Апанасевичем и недавно появившейся на свет дочкой Мирой-Марией прилетели в Россию. Некоторое время пара прожила в Аргентине, там прошли и роды — партнерские. Теперь пришла пора возвращаться в Москву. И хотя здесь звезду сериала «Кухня» и ждал холод, радости нет предела — в аэропорту ее встретил старший сын Гордей (от первого брака с Алексеем Терещенко. — Прим. ред.), и теперь семья в сборе.

Молодых родителей ждали друзья и родные — в их доме все было готово к приезду. Близкие украсили его воздушными шарами, приготовили угощение, а еще коляску для новорожденной Миры. Прибыли в легкой одежде, немного поежились от мороза, но не огорчились. Малышка, по словам Кузьминой, отлично перенесла перелет, знакомство с братом также было волнительным и очень эмоциональным.

«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!» — сообщила в своем блоге артистка.

Несмотря на благостные ролики в соцсетях и улыбающиеся лица Кузьминой с супругом, не все подписчики смогли за них порадоваться. Рядом с поздравлениями и добрыми пожеланиями появились и саркастические комментарии. Пользователи упрекают актрису в желании получить иностранное гражданство и намекают на хитрость — мол, прилетела и теперь поедет за российским материнским капиталом.

Стоит отметить, Ольга Кузьмина не сбегала из страны после начала спецоперации, как многие ее коллеги. Она продолжила работу на родине, а в Аргентину отправилась незадолго до рождения дочери. При этом в этой стране действительно дети получают гражданство по праву рождения. Кроме того, многие россияне выбирают ее именно для родов. Мира появилась на свет 9 октября. У нее двое сводных братьев и одна сестра — дети мамы и папы от прошлых браков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, у каких звезд родились дети в 2023 году.

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