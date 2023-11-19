Российский истребитель пятого поколения Су-75: в чем его преимущества
Российский истребитель Су-75 получит комплекс связи от Су-57
Фото: © РИА Новости / Александр Мельников; 5-tv.ru
Разработка истребителя уже выходит на этап создания первых образцов.
Самый главный фактор, который останавливает наших противников от прямого вмешательства, — армия. На этой неделе в Оренбургской области на боевое дежурство поставили второй новейший комплекс «Авангард» шахтного базирования. Неуязвимый для систем ПРО.
Авиастроители порадовали на неделе и другой новостью — запускают в производство новейший истребитель пятого поколения Су-75 — «Шах и Мат», от английского Checkmate. Пока в мире всего два истребителя такого уровня — американский F-35 и Российский Су-57. Получается, было 1:1, а будет 2:1 в нашу пользу.
Checkmate получит от старшей версии двигатель, и через два года должны быть готовы опытные образцы. Это очень быстро. Су-75 может работать и сам по себе, и в паре с более крупным Су-57.
Более того к тандему может присоединиться третий «новобранец» — беспилотник С-70. Огромный дрон. У США в авиации таких звеньев нет, только проекты, а у нас трио, как на картине Васнецова про богатырей.
На этой неделе была реальная возможность сравнить достижения российского и натовского авиапрома. На нейтральной площадке, в Дубае. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.