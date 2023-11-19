Миссия провалена: почему саммит АТЭС не увенчался успехом для Байдена

Фото, видео: Reuters / Loren Elliott; 5-tv.ru

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Американский президент даже провел на полях саммита встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры говорили много, но явно на разных языках.

На этой неделе с первым рабочим визитом на Украину приехала Пенни Прицкер — спецпредставитель президента США по вопросам украинского восстановления.

На камеры были привычные реверансы, а вот без камер на встрече с бизнесом она заявила: «Представим, что американской помощи нет. Что делать?»

«Это так всех напрягло!» — вспоминает участник встречи, глава американской торговой палаты на Украине.

В такой ситуации украинцы пошли проверенным путем Мазепы, начинают определять — под кого перелечь. Мазепа ведь прославился тем, что предал трех правителей — польского, русского, шведского, и даже к туркам бегал. В Киеве решили, что с демократами в США как-то не заладилось и начинают угождать республиканцам. В совет директоров коммуникационного гиганта — «Киевстар» назначили Майка Помпео — госсекретаря при Трампе.

Пока не помогает — с подачи республиканского же большинства в нижней палате конгресс принял, а Байден утвердил, временный бюджет США, где не предусмотрена финансовая помощь Украине. Так что временно «американской помощи нет», на ближайший месяц точно, а может и подольше.

Байден попытался показать хоть какой-то успех и провел личные переговоры с лидером Китая, который прилетал на этой неделе в Сан-Франциско на саммит АТЭС. Но сам же погубил все дело. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Мастерова.