В Москве проходит марафон опер Чайковского и Рахманинова в рамках фестиваля ArsLonga

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ведущие симфонические оркестры, хоровые коллективы и солисты главных оперных театров России встретились в зале «Зарядье».

Оперным марафоном из сочинений Петра Чайковского и Сергея Рахманинова завершается XXIII Международный фестиваль ArsLonga. Грандиозное шоу состоялось 18 ноября на сцене зала «Зарядье» в Москве. Впереди еще один день — 19 ноября. Молодые режиссеры представляют свои постановки классических опер «Иоланта», «Алеко», «Франческа да Римини», «Скупой рыцарь» и «Монна Ванна». В спектаклях принимают участие ведущие симфонические оркестры, хоровые коллективы и солисты главных оперных театров страны, в их числе Сергей Скороходов, Михаил Петренко, Мария Баянкина, Хачатур Бадалян, Гелена Гаскарова и Полина Шамаева.

«Фестиваль в этом году посвящен 150-летию Сергея Рахманинова, мы исполнили все симфонии Сергея Васильевича, много других сочинений. Побывали на Ямале, побывали в Калининграде, там еще часть региональной программы предстоит — Челябинск, Новосибирск. Там не менее сегодняшнее событие, #OperaCall, как мы называем марафон, для „Зарядья“ огромное событие. Не только для зала „Зарядье“ — для молодых режиссеров музыкального театра всей страны», — сказал руководитель фестиваля и дирижер Иван Рудин.

Режиссеры оперного марафона были отобраны кураторской командой Зала «Зарядье» в ходе творческого вызова #OperaCall, направленного на поддержку и выявление молодых талантов. Для них это шанс на сцене великолепно оснащенного зала поставить оперы Рахманинова и Чайковского, а также большой шаг в будущую успешную театральную карьеру. Артистам пришлось работать в непривычных условиях, но все они отметили, что новый опыт оказался интересным и вдохновляющим.

«Здесь у нас новая концепция, разработанная молодым режиссером Анной Саловой. Какие-то акценты смещены, какие-то линии более подчеркнуты, не совсем классическая трактовка оперы („Иоланта“. — Прим. ред.). И очень любопытно попробовать именно в такой концепции исполнить партию», — поделилась солистка оперной труппы Мариинского театра Мария Баянкина.

Фестиваль ArsLonga проходит с 11 октября по 19 ноября. Событие организовано в рамках национального проекта «Культура» Министерства культуры РФ, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры Москвы.

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