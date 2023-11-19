Зеленский ходит по тонкому льду. Может ли на Украине произойти новый госпереворот?

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава киевского режима беспокоится о своем будущем. Есть причины?

По ту сторону линии боевого соприкосновения нацбанк Украины ухудшил свой прогноз — дефицит их бюджета составит не 35, как ожидалось, а 37 миллиардов долларов, казна наполовину пуста. Денег меньше, усиливается грызня за власть, и вот уже один из командиров бригад прямо предложил главкома ВСУ Залужного в президенты.

Раскол виден даже из-за океана, учитывая популярность Илона Маска в бизнес-кругах, одной своей фразой про мясника он сделал Зеленскому больнее чем десяток российских «Солнцепеков».

В Киеве уверяют, что никаких разногласий президента с военными нет, и все это российская пропаганда. Зеленский заявил, что Москва готовит новый Майдан. Время он, конечно, угадал, два предыдущих Майдана — 2004-го и 2013-го годов начинались как раз в 20-х числах ноября. А вот с организаторами — промахнулся.

Что оранжевую революцию, что госпереворот провели западные политики и спецслужбы. Так что если кого и бояться ему — то своих благодетелей. И тревожная красная полоса на портрете, символизирующая раскол, может на обложках западных СМИ стать и траурной ленточкой. Кто копает под Зеленского — изучил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.