Рубль, инфляция, социалка: куда потратят госбюджет в следующем году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Artyom Korotayev; 5-tv.ru

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В Госдуме распределили финансы на ближайшие три года. Что скажет президент?

Государственная Дума приняла в трех чтениях бюджет. Что главное: все ближайшие три года расходы будут превышать доходы, но это скорее говорит об осторожности Минфина. Ведомство всегда ориентируется, что нефть будет дешевле, а курс доллара ниже, а в конце года радуется «дополнительным доходам». Если что, правительство готово взять недостающие средства из фонда национального благосостояния, а также в виде займов.

Деньги распределили так: треть на оборону, треть на социальные программы — треть на все остальное, включая, правоохранительную деятельность, поддержку экономики, науку и здравоохранение. Причем, армейские аппетиты будут постепенно снижаться и к 2026 году расходы на оборону станут меньше чем на социалку, как, собственно, и было до начала СВО.

Правительство надеется обуздать инфляцию на заветном уровне 4%, сейчас она, к слову, 7%. Все социальные выплаты намерены исправно индексировать, так что материнский капитал вырастет почти до 700 тысяч рублей, выплаты за второго и последующего ребенка — до 900 тысяч.

Минимальный размер оплаты труда увеличат уже с нового года, сразу на 18,5%, до 19 тысяч 240 рублей, соответственно вырастут и привязанные к нему пособия.

Бумаги из Думы направлены в Совет Федерации, там их еще подкорректируют и документ поступит на подпись президента. Эксперты называют бюджет сложным, но сбалансированным и исполнимым. Предполагается, что ВВП будет расти в среднем на 2-2,5% в год. Одним из локомотивов останется строительная отрасль, она третий год подряд ставит рекорды по вводу жилья, снова больше 100 миллионов квадратных метров.