Глава Минобороны Эстонии: одни самолеты не изменят ход конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew Plew / U.S. Air

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Киевский режим находится в ожидании западных истребителей. Вот только не все считают, что они изменят ход спецоперации.

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур не верит, что западные истребители помогут Украине переломить ход спецоперации. Об этом он заявил изданию «РБК-Украина».

«Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход (спецоперации. — Прим. ред.)», — сказал он.

Певкур добавил, что помимо истребителей украинская армия нуждается и в боеприпасах большой дальности для различных видов ракетных систем. Также глава Минобороны Эстонии указал, для успехов на поле боя любой стране нужна прежде всего боеспособная армия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили склад со снарядами на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.