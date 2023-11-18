В убийстве сознался его друг: тело пропавшего 12-летнего школьника нашли с реке в Ачинске

Фото: Сайт Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия krk.sledcom.ru

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Что стало причиной зверской расправы — выясняют правоохранители.

Тело пропавшего почти два дня назад 12-летнего мальчика нашли в речке с признаками насильственной смерти в Ачинске. Как сообщили в Следственном комитете РФ по Красноярскому краю, на причастность к убийству подростка проверяется его сверстник и отчим второго ребенка.

Мама погибшего мальчика обратилась в правоохранительные органы 17 ноября, поскольку сын не вернулся домой после школы. Незамедлительно начались поиски ребенка. Его тело было обнаружено 18 ноября в реке Мазулька, протекающей в границах города, с признаками насильственной смерти.

Рядом с водоемом находится частный дом. Там оперативники обнаружили следы крови, а на участке нашли рюкзак мальчика. Возбуждено уголовное дело.

По данным 5-tv.ru, в убийстве мальчика признался его 11-летний друг. Как сообщает источник, в настоящее время ребенок задержан. Предварительно, именно к нему отправился мальчик после школы в день своего исчезновения. Родитель задержанного подтвердил, что погибший приходил к ним и ночевал в курятнике.

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