Не только от кофе: от чего стоит отказаться в дни магнитной бури

Врач Тяжельников: в дни магнитной бури метеозависимым нужно отказаться от кофе

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Метеозависимым людям следует идти на некоторые ограничения во время магнитных бурь. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Специалист рекомендует в период магнитной бури отказаться от кофе, мучного и спорта. А смягчить ее воздействия поможет сбалансированное питание. Также стоит добавить в рацион побольше овощей, зелени и фруктов, пишет агентство РИА Новости.

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Для поддержки нормальной циркуляции крови Тяжельников советует пить больше воды, а крепкий кофе — заменить на травяной чай. Также он рекомендует не попадать в стрессовые ситуации и не употреблять спиртное.

К слову, ближайшая магнитная буря ожидается 22 ноября. Она будет носить уровень G1 (слабая). Магнитные бури следует ожидать 24 и 25 ноября. А 23 числа магнитосфера будет возбужденной, но значения бури не достигнет.

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