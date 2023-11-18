Лазарев ликвидирует неудавшийся бизнес по производству тортов для собак

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артист когда-то зарабатывал на десертах для домашних животных.

Сергей Лазарев не только певец, но и бизнесмен. Однако дела во второй сфере не так хороши, как в шоу-бизнесе. Его детище по производству тортов для собак перестало приносить желаемую прибыль, а наоборот — немалые убытки. Организация находится на стадии ликвидации. Об этом стало известно изданию «Страсти».

Отмечается, что предпринимательскую деятельность артист начал в 2016 году. Компания делала десерты для домашних питомцев.

Поначалу бизнес исполнителя шел хорошо, оригинальное лакомство для четвероногих начали продавать даже в сетевых магазинах. Однако со временем компания влезла в долги и начала приносить убытки вместо прибыли. Так, за последний год работы (2019) кондитерская вышла в минус. Финансовые потери составили три миллиона рублей.

Сообщается, что в 2020 году производство тортов полностью прекратилось, но юридическое лицо еще действовало. 15 ноября 2023 года Лазарев начал процедуру ликвидации своей организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев неожиданно заговорил о свадьбе.