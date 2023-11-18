В Петербурге умер артист Александринского театра
Фото: Сайт Национального драматического театра России (Александринский театр) alexandrinsky.ru
Он посвятил ему 35 лет своей жизни.
Накануне ушел из жизни один из ведущих артистов Александринского театра Иосиф Кошелевич. Ему было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба Петербургской культурной площадки.
Кошелевич посвятил театру 35 лет своей жизни, а до Александринского он отработал 16 лет на сцене Азербайджанского театра русской драмы. Он родился 20 августа 1949 года, а в 1973 году окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина.