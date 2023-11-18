«Пока гром не грянет»: у Путина есть основания говорить о возможных диверсиях Запада

Песков: Путин говорит о возможных диверсиях Запада, потому что у него есть резон

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент уверен, что США и Европа могут продолжить нападки на Россию. Как именно они поступят?

Президент России Владимир Путин не просто так говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за того, что их санкции не имеют никакого давления на Россию. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент опубликовали в его Telegram-канале.

«Президент неспроста это говорит, все-таки он обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить», — сказал политик.

Пресс-секретарь подчеркнул, что страны Запада очень сильно страдают из-за того, что их санкции никак не бьют по России. А ведь Москва даже сумела извлечь выгоду из этих ограничений.

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Россия должна оставаться максимально сосредоточенной. Ведь западные страны и впредь будут пытаться ей насолить. Пресс-секретарь отметил, что определенные государства ведут себя цинично, ни к чему не испытывают отвращения и способны на самые изощренные пакости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков сообщил, каким релокантам будет сложно вернуться в Россию.