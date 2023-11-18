Ролан Быков обладал даром предвидения: как сложилась жизнь культового режиссера

Фото: Зотин Игорь / ТАСС

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Однако ему пришлось пережить много препятствий в свой профессиональной деятельности

Ролан Антонович Быков — замечательный и неповторимый актер и режиссер, который старался развивать кино для детей и юношества, но ему пришлось пережить много препятствий в свой профессиональной деятельности. Узнаем, как сложилась его судьба.

Детство

Быков Ролан Анатольевич родился в Киеве 12 октября 1929 года, но с его именем, отчеством и датой рождения произошло много казусов. Его отца на самом деле звали Семен Гордановский, предками которого были чехи и поляки. Он принимал участие в нескольких войнах, работал на Путиловском заводе, потом уехал на Украину, там попал к махновцам, а затем к буденовцам. В 1920-х как разведчик он ездил в Германию с вымышленными документами, и в дальнейшем жил под последним именем Антон Быков.

Мать, еврейка, увлекающаяся искусством, решила назвать сына в честь Ромена Роллана, и так знаменитая фамилия писателя превратилась в имя Ролан.

Когда он в Москве получал уже паспорт, то из-за ошибки паспортиста его записали не Роланом, а Роландом, а вместо отчества Антонович написали Анатольевич. Кроме того, месяц рождения указали не октябрь, а ноябрь, так как метрика была заполнена на украинском языке, и работники не смогли правильно перевести слово «жовтень». С тех пор актер всегда отмечал день рождения два раза.

Ролан впервые поучаствовал в самодеятельности еще в дошкольном возрасте, артистично и с жестикуляцией прочитав стихи на сцене местного театра. С тех пор все соседи по коммуналке, состоящей из 43 комнат, его начали называть артистом и приглашать к себе на импровизированные концерты.

В десять лет он начал заниматься в театральной студии, а однажды, увидев у своего приятеля книгу «Шинель» Гоголя, сказал, что обязательно это сыграет. Его слова оказались пророческими.

Во время эвакуации в Йошкар-Оле способности Ролана к предвидению и интуиция помогли выжить всей семье. Там он подружился с цыганскими детьми и наблюдал за тем, как цыгане гадают по руке и на картах. Его бабушка тоже раскидывала карты, и однажды к ним пришла соседка, которой он предсказал, что ее муж вернется с войны через три дня. На удивление, так все и произошло, и с тех пор к нему повалил народ за пророчествами. Люди расплачивались продуктами, и семья Ролана целый год не бедствовала. А потом у Ролана произошли изменения в психике, начались припадки, и все приемы пришлось прекратить. Когда семья вернулась в Москву, он еще долго лечился от нервного срыва в клинике Кащенко.

Образование и карьера

Окончив школу, Ролан решил поступать в театральный, но в Школе-студии МХАТ и в ГИТИСе ему отказали, ссылаясь на маленький рост (158 см) и проблемы с дикцией. Оценили его талант только в Щукинском училище. Он был уверен, что после выпуска его возьмут в Вахтанговский театр, сам Рубен Симонов предлагал ему место, но в ответственный момент режиссер уехал на гастроли в Чехословакию, и не оставил никаких распоряжений на его счет.

Посоветовавшись со своим руководителем Леонидом Шихматовым, Быков устроился в ТЮЗ, где и полюбил детского зрителя, которого считал наиболее благодарным. Через несколько лет на свой страх и риск он стал организатором и режиссером студенческого театра МГУ и поставил спектакль «Такая любовь», в котором главную роль сыграла студентка журфака Ия Саввина. С тех пор и началась ее актерская карьера.

На экранах Ролан Быков появился в середине 1950-х, и сначала это были эпизодические роли, причем некоторые ему достались только из-за его целеустремленности. Однажды его пригласили на пробы к фильму «Наш корреспондент» (1958), Ролану очень понравился сценарий, но когда он приехал, оказалось, что произошла ошибка, и на эту роль ждут Леонида Быкова. Он не растерялся, загримировался под телефонного мастера, зашел в киногруппу, разобрал телефон до винтика и сказал, что все починит после обеда.

Режиссер очень возмутился, ведь к ним никто не мог бы дозвониться, а Быков ответил, что ему на это плевать, у него перерыв. Тогда режиссер заподозрил неладное и догадался, что перед ним переодевшийся актер. Режиссер его сразу утвердил на роль в фильме, а о проделке актера узнала вся студия и он получил еще несколько предложений о киносъемках. А приехавший Леонид Быков оказался не у дел, и с тех пор они с Роланом не общались.

Запоминающимися ролями Ролана стали Акакий Башмачкин («Шинель»), Бармалей («Айболит-66), скоморох («Андрей Рублев), Иван («Служили два товарища»), рабочий Петрыкин («Большая перемена»), отец Федор («12 стульев»), командир Локотков («Проверка на дорогах»), кот Базилио в «Приключениях Буратино», логопед в фильме «По семейным обстоятельствам».

Как режиссер он снял девять фильмов, но его работы упрекали в двусмысленности, как, например, «Внимание, черепаха!» и «Айболит-66». Быков вообще был под подозрением у чиновников, а его фильм «Чучело» требовали перемонтировать, на что режиссер ответил отказом. Лишь письмо к Андропову помогло попасть этому фильму на экраны.

Его последняя работа «Я сюда больше никогда не вернусь» была короткометражной, вновь поднимающей острые социальные вопросы.

Незаконченным остался документальный фильм «Неизвестный солдат», в котором режиссер предрекал неизбежность Третьей мировой войны.

В 1992 году Быков создал и возглавил Международный фонд кино и телевидения для детей и юношества, но 64 фильма, выпущенных этим фондом, в России так и не показали из-за нерентабельности. Также при своем фонде Быков создал студию компьютерной анимации.

О личном

Первой женой режиссера стала актриса Лидия Князева, с которой он прожил 15 лет. Детей у них не было, но супруги усыновили ребенка.

Его вторая избранница Елена Санаева тоже побывала замужем и воспитывала сына Павла. Они встретились, когда у Ролана были неурядицы в профессиональной жизни, фильмы с его участием закрывались, его снимали с главных ролей, и Санаева помогла ему тогда выстоять.

Елена была дочерью известного актера Всеволода Санаева, и ее родителям очень не нравился новый зять, за которым закрепилась репутация ловеласа. Они даже забрали внука под предлогом того, что у ребенка астма и ему нужен чистый воздух, и Павел воспитывался у них до 11 лет.

Быков и Санаева часто вместе снимались в фильмах, но мало, кто знает, что они создали прекрасный тандем в сказке «Приключения Буратино» сыграв Кота Базилио и Лису Алису. В фильме Быкова «Чучело» Санаева сыграла классного руководителя, а ее сын Павел — ученика.

Супруги были счастливы вместе 25 лет, а 6 октября 1998 года Ролана Быкова не стало. Друзья вспоминают его как очень верного и надежного человека, готового всегда прийти на выручку.

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