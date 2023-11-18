Предавала близких людей и восхищалась Маяковским: история поэтессы Агнии Барто

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Главная детская писательница отнюдь не была добрым человеком.

В биографии этой женщины было множество эпизодов, о которых ее поклонники и родители малышей хотели бы забыть, но сегодня мы до сих пор клянемся Агнии Барто в вечной любви, а ее книги остаются в пятерке самых продаваемых стране, опережая творения Носова и Маршака. В этой статье издание «Новый Очаг» рассказал историю поэтессы, которая может шокировать.

Девушка, которая восхищалась Маяковским

Родилась Агния Барто 17 февраля 1906 года в семье ветеринарного врача. Из маленькой девочки воспитывали настоящую барышню: она занималась балетом, воспитывалась няней, читала книги и учила стихи. Отец любил дочь и старался передать ей свои представления о прекрасном. Хоть к танцам маленькая Агния таланта так и не проявила, с четырех лет она уже пыталась сочинять стихи, подражая Анне Ахматовой.

Восхищалась Агния и Маяковским. Его стиль стихосложения и дерзкий нрав с огромной силой повлияли на творчество Барто. Существует даже легенда о том, как Владимир Владимирович указал ей правильный курс в искусстве.

На выпускной экзамен хореографического училища, где Барто читала «Похоронный марш» собственного сочинения, пришел сам Луначарский (первый нарком просвещения РСФСР — Прим. ред.). На следующий день после выступления поэтессу вызвали в наркомат. Там девушке велели писать стихи для детей. Барто одолели сомнения и она отправилась за советом к любимому поэту.

«Вот для кого надо писать», — сказал Маяковский, указывая на детей и Агния приняла решение.

Добрый и строгий учитель

Свои первые стихи поэтесса начала писать с первым мужем — Павлом Барто. Хоть брак продлился недолго, Агния оставила себе красивую и звучную фамилию мужа. Тот тоже был детским писателем и был в ярости от такого решения. До конца жизни Павел остался всего лишь «мужем Барто».

Первые книги Барто были пропитаны политикой. Например, вышедший в 1925 году мишка-воришка из одноименного произведения перевоспитывается под влиянием пионеров.

Тогда к поэтессе пришел успех, но останавливаться на достигнутом Агния не собиралась. Она понимала, что в лиричность ее стихотворений далека от идеала и пошла учиться у лучших в своем деле — к Чуковскому, а потом и к Маршаку.

Чуковский был добрым и внимательным учителем. Ругал он ее только за недостаточную лиричность. Вместе с Корнеем Ивановичем Агния в своих стихах воплотила истинное русское страдание и написала легендарные произведения про мишку с оторванной лапой, брошенного хозяйкой зайку и качающегося бычка.

Маршак хвалил Барто намного реже, чем ругал: он не видел в ее стихотворениях цельности и завершенности в образах. Хоть учеба с ним проходила со скандалами и обзывательствами, бросать обучение поэтесса не хотела.

«Давайте встретимся в следующий раз только тогда, когда вы примете все мое стихотворение в целом, а не отдельные куски или строчки», — сказала однажды поэтесса своему учителю.

Тот пришел к ней через много лет.

«Прекрасное стихотворение, но одно слово надо изменить: „Было сухо, но калоши я покорно надевал“. Слово „покорно“ здесь чужое», — сказал тогда Самуил Яковлевич и Барто его послушала.

Злость

Не всегда Агнии Барто приходилось легко. Гонения на писателей в 1930-е годы зацепили и нашу героиню: ее стихи во всю обсуждались на собраниях, а «Комсомольская правда» опубликовала статью, в которой критик Израиль Разин писал, что Барто пишет «псевдосоветскую и псевдообразовательную литературу».

В то время Барто отреклась от своего первого учителя и в 1930 году с еще 19 писателями подписала открытое письмо против народных сказок и сказок Чуковского. Предала поэтесса Корнея Ивановича еще дважды.

В 1944 году Чуковского вызвали в Союз писателей и растерзают за «Военную сказку». «Ниже всех», по его рассказам, была именно Агния Барто. А в 1974-м Агния приложит руку к исключению дочери Чуковского из того же «Союза писателей».

Смерть таланта

Судьба Агнии Барто в СССР складывалась наилучшим образом. В послевоенные годы она не знала нужды благодаря многочисленным Ленинским и Сталинским премиям, а ее мужем был «самый красивый декан» страны Андрей Щегляев.

Ударом для поэтессы стала смерть ее сына в 1945 году. Тогда мир Агнии перевернулся и вместо маленьких детских проблем, ее стихи затрагивали более серьезные темы. Тогда появилась поэма о детском доме сирот войны «Звенигород».

Агния Барто начала с невиданным остервенением восхвалять Советский Союз: в стихотворении «Петя рисует» она рассказывает о мальчике, который рисует советскую действительность цветными красками, а американскую — черными.

Тогда Барто опубликовала открытое требование обличать в стихах «лживую американскую свободу» в «Литературной газете», а затем даже писала экспертные заключения на процессе Синявского и Даниэля, со злостью доказывая антисоветскость их текстов.

Стихотворения у самой Агнии Барто в этот период получались не очень хорошо. Она была уверена, что стихи должны больше просвещать и поучать детей, из-за чего произведения поэтессы становились все хуже и хуже…