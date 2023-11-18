Украина и Израиль: как за год лидеры АТЭС изменили финальное заявление

В итоговой декларации лидеров АТЭС не упоминаются Украина и Ближний Восток

Фото: www.globallookpress.com / Li Xueren

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На что нацелен документ глав Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества?

Украина и Ближний Восток не упоминаются в итоговой декларации глав делегаций на саммите АТЭС. Это следует из текста опубликованного документа.

«В Сан-Франциско мы подчеркнули, что эффективная политика требует в первую очередь реагирования на интересы всех наших людей и экономик», — отмечается в декларации.

Также указывается, что приверженность миссии АТЭС помогла региону быть в авангарде глобального роста. В заявлении председателей по итогам саммита уточняется, что в ходе встречи обсуждались ситуации на Украине и в секторе Газа, но в декларацию решено их не упоминать.

«Некоторые министры… не считают, что АТЭС является форумом для обсуждения геополитических вопросов», — говорится в пресс-релизе.

В 2022 году саммит АТЭС проходил в Таиланде. В итоговом документе содержалось упоминание Украины. При этом там отмечалось, что единого вопроса по конфликту в этой стране нет. Значительная часть участников выступила против российской спецоперации, но другие высказывали и другие мнения.

В Сан-Франциско с 11 по 17 ноября проходил торгово-экономический форум АТЭС. Российскую сторону на саммите представлял Алексей Оверчук — вице-премьер РФ. Соответствующий указ за подписью Владимира Путина появился на сайте правовой информации 13 ноября. Оверчук рассказал о достойном отношении к делегации России на саммите АТЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершился саммит АТЭС. Особое внимание на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества уделялось вопросам цифровой трансформации и искусственного интеллекта.