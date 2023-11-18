Пограничники на границе Финляндии и РФ применили газ против 30 велосипедистов

Фото: LAURI HEINO / ТАСС

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Это произошло примерно за сутки до закрытия четырех КПП.

Финские пограничники применили газ против группы людей, пытавшихся пересечь границу с Россией. Все произошло на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Ниирала», пишет издание Yle.

Накануне, 17 ноября, вечером к пункту пропуска пришли и приехали на велосипедах около 30 человек. Один из них пытался пробежать мимо пограничников, но те распылили ему в лицо газ. После того, как ситуация на границе стабилизировалась, через КПП стали пропускать людей поодиночке.

Финляндия с 18 ноября приостанавливает работу четырех из восьми КПП на границе с Россией. Пока меру ввели до середины февраля 2024 года. На такой шаг Финляндия пошла, защищая «национальную безопасность». Ведь ей якобы угрожают беженцы из третьих стран, прибывающие со стороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские визовые центры прекратят работу в четырех городах Франции.