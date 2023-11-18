Послушный и недорогой: ВС России начали применять аналог дрона-камикадзе «Ланцет»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Как пилоты оценили работу этого барражирующего боеприпаса?

Военные ВС России начали в зоне спецоперации на Украине применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Восток».

«Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“, на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц… На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — говорится в сообщении.

Причем производство боеприпасов может быть сильно расширено. Пилоты уже оценили работу платформы. В частности, они отметили хорошее управление, устойчивость, легкое прицеливание, простоту изделия в подготовке к полету. Военные также назвали «Скальпель» очень послушным.

Ударная установка «Скальпель» является недорогим аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет». Новый боеприпас уступает прототипу по ряду характеристик, но это оправдывается его доступностью. Стоит один аппарат 300 тысяч рублей.

«Отличий нашего изделия от „Ланцета“ много — камера, система захвата целей. Кроме того, радиоканал „Ланцета“ более устойчив к помехам», — добавили в бюро.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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