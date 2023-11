Про яичницу можно забыть. Ученые раскрыли секрет идеального и полезного завтрака

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams

Возможно, стоит пересмотреть привычный рацион.

Многие люди считают, что яичница или вареные яйца — отличный завтрак, здоровый и полезный. Но свежие результаты исследований эту информацию опровергают. Результаты исследования немецких ученых опубликованы в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Специалисты после длительного анализа пришли к необычному открытию: самый полезный завтрак — это орехи. Этот продукт приятен для здоровья тем, что при регулярном употреблении снижает уровень холестерина в крови.

В эксперименте участвовали две группы добровольцев. Первая группа заменила яйца на завтрак орехами, мясную составляющую — цельнозерновыми продуктами или хлопьями, а сливочное масло — оливковым. Контрольная группа изменения в завтрак не вносила. После завершения эксперимента ученые проверили показатели здоровья испытуемых и приступили к их анализу.

Из собранных данных следует, что замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов приводит к ощутимому снижению риска развития сердчено-сосудистых заболеваний — на треть. Оливковое масло показало менее впечатляющие результаты, снижая показатели всего на 4%. А вот отказ от яиц в пользу орехов, как выяснилось, потенциально сокращает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа — на 18%.

Полностью исключать яйца из рациона — бессмысленно, заключают ученые, но сбалансировать свой рацион определенно стоит.

