Изолировать Пригожина: певица Валерия раскрыла самые важные пункты райдера

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Знаменитость твердо настаивает на выполнении организаторами концертов всех требований неслучайно.

Народная артистка РФ Валерия (Настоящее имя Алла Перфилова. — Прим. ред.) очень требовательна к организаторам ее концертов — все пункты райдера должны критически важны. Об этом она рассказала в интервью Станиславу Ярушину в рамках его YouTube-шоу. Среди прочих запросов можно найти предоставление двухместного номера, чтобы изолировать мужа исполнительницы и ее продюсера Иосифа Пригожина. Иначе подготовиться к шоу будет трудно.

Валерия не считает свои условия звездными замашками. Все требования обоснованы опытом гастролей и темпом жизни знаменитости. К примеру, важно, чтобы машина, на которой передвигается артистка, была комфортной и новой. Необязательно премиум-класса, но чтобы «не развалилась по дороге». Однажды певица согласилась на авто с пробегом и в итоге оказалась посреди заснеженного поля без возможности продолжить путь. С тех пор в этом вопросе пойти навстречу организаторам она принципиально отказывается. Но и это не все.

«Всегда просим двухкомнатный номер. Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать», — заявила Валерия.

В меню из райдера артистки — овощи, творог, мед, кефир, вода и чай, недопустимы конфеты и колбаса. Нарезку предпочитают музыканты звезды, с ними перекусывает и Пригожин, потому что у жены для него нет ничего аппетитного. Несмотря на разные предпочтения и характеры Валерия с супругом живут в гармонии. По ее словам, за годы вместе избранник стал более сдержанным, но и всплески эмоций она Пригожину прощает. Потому что он, как бы громко ни кричал, «редких душевных качеств человек с огромным сердцем», а это куда важнее.

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