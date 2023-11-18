Минобороны показало кадры уничтожения группы боевиков ВСУ в районе Артемовска

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские десантники безошибочно выявили и устранили группу боевиков ВСУ.

В районе Артемовска ликвидирована группа боевиков ВСУ. Видео опубликовало Министерство обороны РФ. Цель обнаружили разведчики ВДВ и передали информацию расчету на позициях

На кадрах видно, как российский боец осуществляет выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в цель по координатам от разведки. Затем демонстрируется экран наблюдения, на котором заметна группа украинских солдат. Снаряд летит к ним и точно поражает цель.

Минобороны уточняет, что после поражения противника, десантники сменили местоположение во избежание ответного огня.

Ранее 5-tv.ru демонстрировал, как соединения ВДВ уничтожили скопление формирований ВСУ. Все происходило также в окрестностях Артемовска.

Дроны-камикадзе на высокой скорости проникли в самую гущу вражеской пехоты. Противнику не удалось укрыться даже в окопах.