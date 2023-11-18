Катя Лель открыла в себе дар ясновидения и предсказала будущее человечества

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По словам знаменитости с экстрасенсорными способностями, планету ждут потрясающие времена.

Певица Катя Лель, прежде заявлявшая о связи и инопланетянами и способности исцелять прикосновением, открыла в себе дар ясновидения. Скрывать от публики новую суперспособность не стала, журналисты МК опубликовали материал с предсказаниями артистки для всего человечества. По словам звезды, жителей Земли ожидают «потрясающие времена». Она отметила, что изменения уже очевидны, и каждая живущая на планете душа трансформируется. Во имя благосклонности судьбы людям нужно внимательно следить за своими мыслями.

«Наши энергии меняются, наши мысли мгновенно исполняются. Поэтому — только позитивные мысли и позитивные поступки и работа над собой… Играет роль только опыт нашей собственной души и нашего физического тела, это может сотворить чудо… Все мы — одна общая энергия единения и любви. И добавлю, что тех, кто не будет работать над собой и развиваться, земля будет утилизировать любым способом», — сказала Катя Лель.

По мнению исполнительницы-предсказательницы, у каждого человека есть важная миссия, каждый является божественным существом. Но никакие высшие силы не смогут проработать в личности осознанность, своим потенциалом важно управлять самостоятельно и со всей ответственностью. Сама артистка, например, не только пропагандирует эту самую осознанность, но и продолжает исцелять окружающих.

Катя Лель подчеркнула, что ее особенные навыки сохраняются и приумножаются изо дня в день. Все новые способности проявляются буквально каждый день. Звезда помогает своим родственникам, знакомым и даже чужим людям. По ее словам, некоторые просят совета или другого рода поддержки издалека. Тогда певица консультирует или оказывает помощь по телефону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой шлягер Кати Лель внезапно обрел популярность за границей. Этот хит, говорит артистка, слушают в Германии, Франции, Австралии и Дубае.