От 120 мин в минуту: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские бойцы ювелирно поражают назначенные цели.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Военнослужащие расчета возимого 82-мм миномета «Василек» уничтожили опорный пункт и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Получив данные о цели, расчет орудия прибыв на огневую позицию, выполнили один пристрелочный выстрел из орудия. После получение данных корректировки огня внесли необходимые поправки для точного нанесения удара по противнику. Используя залп осколочных боеприпасов минометчики нанесли поражение опорному пункту врага.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту. Артиллеристы ВДВ уничтожают противника и другие цели, координаты которых засекают и передают на пункт управления артиллерией операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). После просчета исходных данных они передаются непосредственно на батарею, которая производит выст рел из гаубиц и поражается цель противника. Так, в районе Соледара, личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ.