Позиция России полностью учтена: чем завершился саммит АТЭС

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

Читайте нас в: Дзен Новости

Особое внимание на встрече уделялось вопросам цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

В Сан-Франциско завершился саммит АТЭС. Вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию, рассказал журналистам о том, как прошел последний день переговоров.

Оверчук отметил, что участники саммита АТЭС приняли текст итоговой декларации по итогам саммита, примечательно, что позиция России была полностью учтена. Более того: саммит прошел в спокойном режиме, без токсичных заявлений и выпадов. Собравшимся представителям стран-участниц удалось достичь консенсуса даже в непростых условиях.

Основными темами принятой декларации стали цифровая трансформация, проблема стремительного развития искусственного интеллекта, проблема климата, проблемы прав женщин. Это позволяет двигаться дальше, добавил Оверчук.

В целом, прошедший саммит можно считать удачным, заключил вице-премьер России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как делегацию России встретили на саммите АТЭС.